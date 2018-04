Quant au clip vidéo, Chou de chine a jugé bon de tourner les clips à Kinshasa pour bénéficier du paysage et de l'authenticité et de la fraicheur du pays de ses ancêtres. «Une fois arrivé au pays, je serai obligé de me mettre en quarantaine pendant un mois afin de me concentrer dans des répétitions avec mes musiciens.

Sur le plan de la forme, ce maxi-single a été travaillé avec le concours des musiciens de son groupe basé à Kinshasa. Une manière pour Chou de Chine de les propulser et surtout leur donner de l'opportunité d'être découvert au grand public, à travers ce maxi-single. Chose que beaucoup d'autres leaders ne font plus dans la musique congolaise.

Parlant de son œuvre, le charismatique Chou de Chine a précisé que son maxi single contient 5 titres. A l'instar de la chanson «Magistrat kata likambo na bosembo», on y retrouve aussi « Nakoma rideau », une très belle mélopée qui ne manquera pas de séduire les amoureux de la bonne musique. Pour lui, ces deux chants vont être lancés en première position à titre promotionnel à travers les médias à Kinshasa et en Europe.

