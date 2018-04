Congo-Kinshasa: Rapport sur la CENI et enjeux électoraux - Munubo veut que Nangaa rende compte !

Machine à voter, financement du processus électoral et plan de décaissement, etc. Voilà des sujets qui poussent cet élu national à chercher à ce que le Président de la CENI puisse s'expliquer et, ce faisant, éclairer la lanterne de l'opinion devant la représentation nationale. "Nangaa est appelé à rendre compte devant l'Assemblée Nationale", a tenu à rappeler Juvénal Munubo au cours de la dernière plénière de la Chambre Basse du Parlement.

Il a, il sied de le rappeler, initié une motion d'ordre à mainte reprise sans avoir gain de cause. Pourtant, la présentation du rapport de la gestion annuelle de la Commission Electorale Nationale Indépendante est l'une des matières inscrites dans le chronogramme de l'Assemblée Nationale pour la session en cours. Le mercredi 4 avril dernier, lors de la séance plénière, l'auteur de la motion a, une fois de plus, rappelé la nécessité de faire venir Nangaa à la barre pour qu'il réponde aux questions qui se posent autour des élections à venir.

Dorénavant, la tête du Président de la centrale électorale congolaise se trouve dans les viseurs de Juvénal Munubo Mubi. Tenez ! Ce dernier, après avoir initié une question orale avec débat contre le VPM She Okitundu dans l'affaire "passeport biométrique" l'année dernière, et sans oublier tout recensement la question orale qu'il a adressée au Ministre de l'Urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi, dans l'affaire "attribution des terres aux Députés nationaux", revient à la charge en ayant Nangaa dans sa ligne de mire.

Dans le cadre du contrôle parlementaire, du haut de l'estrade de l'Assemblée Nationale, Munubo a initié, pour la énième fois, une motion d'ordre sur ce sujet. Sa préoccupation principale consiste à demander à Corneille Nangaa de se présenter devant les Députés pour qu'il s'explique sur l'évolution du processus électoral.

«C'est la quatrième motion d'ordre où je demande au bureau d'inviter le Président de la CENI pour qu'il présente son rapport de la gestion annuelle, c'est un point prévu dans le calendrier, mais le bureau ne l'a jamais fait, dommage alors que c'est une matière importante», a-t-il regretté.

Machine à voter

A en croire Juvénal Munubo, Nangaa doit aplanir les divergences qui émaillent l'aboutissement du processus électoral. «Il faut qu'on sache comment la CENI prépare les élections, savoir s'il existe un plan de décaissement.

Il y a aussi les questions sur la machine à voter, étant donné que cette question n'a pas fait l'objet d'un consensus, elle ne se retrouve pas dans la loi électorale et même ces machines ont été contestées par le pays d'où sont-elles censées provenir... Nangaa doit être invité pour répondre à nos préoccupations et pour nous dire pourquoi il persiste tant sur l'usage de cette machine à voter», a conclu Juvénal Munubo avec insistance.