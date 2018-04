Congo-Kinshasa: Sonas S.A - 233 dossiers indemnisés à l'opération jeudi sinistre

La Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A), est plus que jamais déterminée pour rétablir les souscripteurs sinistrés dans leurs droits légitimes. En effet, cette société commerciale a été une fois de plus au contact de nombreux souscripteurs éligibles à l'indemnisation dans les branches d'assurances automobile, vie et incendie.

Les bénéficiaires ont, visiblement, manifesté leur totale satisfaction à l'endroit de la haute direction de la Sonas et de l'ensemble de son personnel pour le travail de qualité que cette société ne cesse d'accomplir pour l'intérêt général de la nation. Par cette même occasion, cet assureur conseil du gouvernement rappelle que payer l'assurance, toutes branches confondues, est un devoir pour chaque congolais.

Au total, vingt-huit (28) agences de la Sonas Ville-province de Kinshasa ont rendu disponible les dossiers ayant fait l'objet d'indemnisation.

Pour ce faire, la Direction Générale a indemnisé 90 dossiers. Les agences de Bandalungwa, Barumbu, Beach-Ngobila, Ngiri-Ngiri, Ndolo et Yolo ont indemnisé, chacune, 3 dossiers. Tel n'a pas été le cas aux agences de Commerce et Kalamu où chacune d'elles, a libéré 11 dossiers. Par contre, la DGI/Gombe et Ndjili en ont libéré 8 chacune.

Les agences de Funa, Libération, Matete et 30 juin, ont indemnisé chacune, 2 dossiers. Ils étaient 4 dossiers payés dans chacune des agences de Funa, Kasa-Vubu, Limete et Mont-Ngafula.

L'agence de Gombe avec 15 dossiers. Les agences des Huileries et Sainte-Thérèse avec 5 dossiers chacune. L'agence de Kimbanseke avec 1 seul dossier payé. Lemba et Socimat étaient en égalité avec 6 dossiers payés par chaque agence. L'agence de Ngaba avec 10 dossiers. Et enfin, l'agence de N'sele-Maluku en a libéré 9.