Congo-Kinshasa: Diffusion de ses clips vidéo , Fally Ipupa donne un embargo à la RTG@!

"Ce qui est évident, le requérant est un artiste musicien de renommée internationale. Fally Ipupa a atteint un niveau qui exige et lui impose une bonne image, une bonne conduite, une bonne réputation sociale et professionnelle. Sur le plan artistique, il faut retenir, par ailleurs, que la star, qui n'a plus presté au pays depuis décembre dernier, jouera son spectacle de l'année à Kinshasa, ce 7 avril, à Rotana, a informé l'un des ses porte-paroles.

Trop c'est trop ! La star et son équipe managériale ont, enfin, pris l'option de porter l'affaire devant les Cours et Tribunaux. Depuis le 31 mars dernier, Fally Ipupa, de son vrai nom Nsimba Ipupa, a déposé une opposition judiciaire à toute diffusion de ses clips, émissions ou reportages sur la RTG@, au Tribunal de Grande Instance de la Gombe.

Tantôt, c'est elle-même, la présentatrice qui s'illustre aussi par des attaques personnelles et des propos malveillants à l'égard de Fally. On se demande si vraiment les responsables de cette chaine constatent comme les téléspectateurs certaines extravagances ou dérapages de langages contre notre artiste», a déclaré un membre du staff F-Victime de Fally.

Beaucoup parmi les fanatiques auraient fait le même constat, affirment des milieux proches de Fally. Certains partenaires ont interpellé à plusieurs fois l'ex-chanteur de Quartier Latin pour agir contre la campagne que mènerait la RTG@ qui ternie son image dans l'opinion nationale et internationale. «Nous regrettons ce type de comportement. Surtout lorsque nous regardons l'émission «Gare centrale» sur les antennes de la RTG@. Parfois, on laisse passer des injures par les autres musiciens des orchestres concurrents sur le plateau.

Selon son staff, Fally IPUPA Hustler s'est dit très indigné de constater que, de façon inexplicable et totalement injustifiée, plusieurs journalistes et chroniqueurs de musiques de la chaine RTG@ s'évertuent, sans aucun motif, à le vilipender, dénigrer, voire l'insulter dans la seule intention de ternir son image.

