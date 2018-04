Congo-Kinshasa: Boîte de pandore ?

Bien parce que ce vendredi, la CENI a pris rendez-vous avec l'histoire, officiellement pour publier les statistiques des électeurs par entités électorales. Certaines sources en off ont laissé entendre qu'à cette occasion, le contenu de la liste de partis et regroupements politiques devrait être livré à la presse. Que ces dires se réalisent ou non, il reste que l'officiel peut être pris pour un acquis.

Déjà, avant même l'ouverture de la session parlementaire de mars, des voix ont commencé à s'élever dans l'agora politique, pour donner ceci ou cela par rapport au taux d'enrôlés dans certaines contrées de la République qui ont la réputation d'être des arrière-gardes d'une poignée de caciques du régime en place. Il faut donc dire qu'en plus de la machine électorale et autres points à discorde sur les élections à venir, la loi sur la répartition des sièges revient sur le devant de la scène. Pourquoi ?

Pour un bref retour sur les faits, c'est d'abord la CENI qui avait fait l'insistante demande de recevoir au plus tard le 26 mars la liste répertoriant les partis valides à participer aux joutes électorales de décembre 2018. Et, sans broncher, Mova a répondu à la demande, en déposant dans les temps impartis ladite liste. Il y a avait urgence ? Oui.

"Oh portes éternelles... élevez vos linteaux". L'appel est inscrit dans le livre de psaumes rangé dans la Sainte Bible. Ici, croyants chrétiens ou pas, les observateurs des péripéties de la vie politique au Congo-Kinshasa peuvent, aisément, relayer ce cri à l'endroit du voile qui couvre jusqu'à ce vendredi 6 avril matin les contours de la liste de partis et regroupements politiques déposée à la CENI aux mains de Corneille Nangaa Yobeluo par Henri Mova Sakanyi, actuel numéro Un de la sécurité intérieure.

