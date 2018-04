Pour rappel, comme indiqué plus haut, c'est Tharcisse Loseke qui avait accusé en premier Jean-Marc Kabund pour avoir convoqué frauduleusement le Congrès du parti et cette affaire a été prise en délibéré. Finalement, où ira l'actuelle guéguerre des Udps qui tire sa genèse des congrès ?

Ce dernier accuse, par ailleurs, Tharcisse Loseke de s'être permis de prendre part à un congrès de l'Udps organisé du 7 au 10 décembre 2018 et plusieurs résolutions modifiant les organes du parti, tout en reprenant la dénomination, les logos emblématiques et l'adresse de l'Udps.

En clair, Kabund porte plainte contre Loseke à cause de «Tous les actes et statuts frauduleux issus de ce prétendu Congrès, en se faisant faussement passer pour congolais alors qu'il a acquis la nationalité belge comme le prouve le Moniteur belge n°181 du mardi 15 juin 2010 à la page 37.289».

Le dossier de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social opposant Tharcisse Loseke, Président délégué de l'UDPS aile Tshibala à Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS/Tshisekedi, est loin de connaître son épilogue. Le deuxième round judiciaire qui mettra aux prises Jean-Marc Kabund à Tharcisse Loseke, ce vendredi 6 avril 2018, au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, sera à l'initiative du Secrétaire Général de l'UDPS/Tshisekedi qui accuse M. Loseke d'imputations dommageables et dénonciation calomnieuse.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.