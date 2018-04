Congo-Kinshasa: En manque d'infrastructures, les vendeurs des statuettes en appellent au Ministre de la Culture et Arts !

Ils oublient que lorsqu'on parle d'arts à Kinshasa, on voit ce marché. Le Ministre de la Culture et Arts doit s'impliquer dans cette affaire, ce ne sont pas seulement les musiciens qui sont artistes, nous aussi faisons partie de cette catégorie», un cri d'alarme lancé à l'endroit des autorités du pays.

«Nous étions sur la place de la gare centrale, là nous avons été chassés pour nous retrouver vers Royal, là aussi on nous a délogés pour nous mettre ici», fait savoir Berdi Meke, fabricant d'œuvres d'arts avant d'ajouter : «notre plus grande difficulté reste le manque d'infrastructure, lorsqu'il y a pluie, on est obligé de chercher des sachets, capots et autres imperméables pour protéger nos marchandises. Pourquoi ne pas nous construire un marché moderne comme celui de Lubumbashi ? ».

Situé dans la commune de la Gombe, en face de l'immeuble du Gouvernement, le marché d'arts, plus connu sous le nom de "wenze ya Bikeko", est l'un des plus grands que compte le Congo-Kinshasa. Dans ce marché, l'activité principale est la vente d'œuvres d'arts faites à la main à l'aide du bois mais, aussi, des matières précieuses tel que le bronze.

