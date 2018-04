Madagascar: L'opposition donne de la voix contre les textes de lois électorales

« Une aide destinée aux juristes de HCC », disent-ils, comme une ultime pression politique pour tenter d'obtenir l'annulation du vote. En l'état, la loi disqualifie Ravalomanana et pourrait fortement compromettre la candidature de Rajoelina. Les députés ont ensuite déposé une plainte contre X pour trafic d'influence et corruption, auprès du Bianco, qui a depuis mercredi ouvert une enquête suite aux soupçons de corruption autour de ce vote.

C'est Hanitra Razafimanantsoa, du parti TIM, qui s'est fait porte-parole : « On est venus à la HCC pour apporter des lettres de réserve émanant des différents partis pour dire que les trois lois organiques ont été adoptées d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Mais aussi nous avons apporté la preuve que ces lois ont été votées par la corruption. Des photos, des vidéos, des enregistrements sonores, on a tout ».

Alors que les sénateurs malgaches sont en train d'étudier les textes de lois électorales - les mêmes textes qui ont été votés mardi à l'Assemblée nationale dans le chaos le plus total -, les députés de l'opposition donnent de la voix. Ce jeudi, ils se sont rendus à la Haute Cour constitutionnelle puis au Bureau indépendant de lutte anticorruption (Bianco) pour contester le résultat du vote et déposer plainte. Comme un ultime recours avant de descendre dans la rue.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.