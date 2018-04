Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Allemagne, match en retard de la 18e journée, 4e division, groupe Nord

Rehden bat Oldenbourg 3-2 avec un but de Francky Sembolo à la 82e. Son deuxième but consécutif et son 6e de la saison (en 18 matchs).

Bulgarie, 2e journée des play-down, 1re division

Le Cherno More Varna prend un point sur le terrain du Slavia Sofia (1-1). Titulaire, Hugo Konongo délivre une passe décisive sur l'ouverture du score d'un centre parfait pour la tête de Vasiliev, après un beau déboulé sur son côté gauche et un relais de Vitanov (22e). Avec 4 points inscrits lors des deux premières journées de ces play-downs, le Cherno More se classe deuxième du groupe A.

Chypre, 5e journée des play-down, 1re division

Juvhel Tsoumou, muet depuis le 6 janvier, ouvre le score pour l'Ermis à la 13e. Son club l'emporte finalement 3-2 face à l'Olympiakos Nicosie. Et conforte sa deuxième place des play-offs.

Israël, 2e journée des play-offs, 1re division

Mavis Tchibota ouvre le score à la 9e pour le Bnei Yehuda, large vainqueur de l'Hapoel Haifa (3-0). Avec ce premier succès, le club de Tel Aviv reste 6e et dernier des play-offs avec 43 points. Seuls les 3 premières places sont qualificatives pour les Coupes d'Europe. Sa septième réalisation de la saison, ce qui demeure son meileur bilan chez les professionnels.

Israël, 30e et dernière journée de la saison régulière, 2e division

Le Beitar Tel Aviv de Romaric Etou, remplacé à la 66e, bat l'Hapoel Afula 2-1. Et se qualifie ainsi pour les play-offs grâce à sa 7e place finale.