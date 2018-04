Ile Maurice: Agression alléguée sur un ado suisse - Le producteur bollywoodien parle de «chantage»

Or, mercredi 4 avril, Sandeep Narayan Singh déclare avoir reçu plusieurs appels des médias indiens. Le père de l'adolescent les avait, au préalable, contactés. Au vu de ces faits, Sandeep Narayan Singh compte écrire au Passport and Immigration Office pour demander que les autorités questionnent Sandeep Vinodkumar Singh à sa prochaine visite à Maurice. Il y va de la réputation du pays, estime-t-il.

Ce n'est pas tout. Les images des caméras montrent le père du mineur tenter d'utiliser la carte bancaire à plusieurs reprises. En vain, le code n'étant pas bon. Père et fils se sont alors dirigés vers la piscine où ils ont jeté le passeport et la carte bancaire de Sandeep Vinodkumar Singh. Ce dernier les a récupérés et a quitté l'hôtel pour le Grand Bleu.

Sandeep Narayan Singh soutient avoir visionné les CCTV de l'hôtel Beachcomber où séjournait la délégation indienne. Il avance qu'on n'y voit ni la piscine ni les chambres. En revanche, il souligne que sur les images des caméras installées à la réception, on peut apercevoir père et fils courir après Sandeep Vinodkumar Singh. Il s'avère que le père du mineur a le passeport du producteur bollywoodien en main. Ainsi que sa carte bancaire.

Or, Sandeep Vinodkumar Singh explique, lui, avoir rencontré le mineur au bord de la piscine de l'hôtel le 29 mars. Ils se seraient lies d'amitié. Au dire du producteur bollywoodien, à un certain moment, l'adolescent lui aurait demandé de lui acheter une montre.

