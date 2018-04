Ile Maurice: Attouchements allégués - Teeroovengadum devant la justice australienne le 17 avril

Suivant les grosses averses de ces derniers jours, les risques d'attraper la gastro-entérite sont plus nombreux. Plus »

Durant ces deux derniers jours, la police australienne a convoqué des sportifs et des dirigeants, dont le président du COM, le nouveau chef de mission du Club Maurice, Louise Brunette, responsable de la délégation d'athlétisme et Corinne Remilah (qui est la représentante de l'athlétisme au sein du COM) afin d'obtenir leur version des faits.

Jessika Rosun et Kaysee Teeroovengadum avaient rapporté le cas à la police australienne le lundi 2 avril. Par la suite, mercredi 4 avril, l'ancien chef de mission a décidé de quitter le village des Jeux du Commonwealth, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Il séjourne dans un hôtel non loin, car il lui a été demandé de ne pas quitter le sol australien pour les besoins de l'enquête.

