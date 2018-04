Madagascar: Dr Jules Etienne - Candidat d'ouverture

Energie et insécurité. Jules Etienne Rolland a présenté dès hier sa Vision pour le développement du pays. Une vision principalement basée sur la lutte contre l'insécurité et la cherté du prix de l'énergie. « Pour une lutte efficace contre l'insécurité, il faudra responsabiliser le Fokonolona. Quand je serai élu président de la République, les présidents de Fokontany actuels seront dénommés présidents du Fokonolona. Et je réduirai le budget de la Présidence de la République pour pouvoir mieux soutenir les actions de ces présidents du Fokonolona. Quand à la lutte contre l'inflation du prix de l'énergie, nous allons construire une raffinerie chez nous. Cela nous permettra de mieux exploiter Bemolanga et Tsimiroro et de maintenir le prix à un niveau supportable pour la majorité des Malgaches », propose-t-il. En fait, l'ancien ministre se veut être un candidat d'ouverture.

