Madagascar: « Trail Manani-bohitra » - Tout est fin prêt !

Les coureurs comme les organisateurs sont prêts pour le « Manani-bohitra » de ce dimanche. La presse aussi sera de la partie.

Plus de 400 coureurs inscrits et on y ajoutera les élèves d'Ambohimanga qui seront là pour la balade de quatre km et on a le top des partants de « Manani-bohitra » de ce dimanche. La presse aussi sera là, ne serait-ce qu'avec Midi Madagasikara, La Dépêche, ou l'Evénement. Lors de la remise de dossards d'hier au Cercle Franco-Malgache, on a su qu'il y aura aussi deux ambulances et 80 secouristes volontaires. Il y aura sept postes de contrôle avec des soins disponibles, des ravitaillements et des responsables. Des guides seront sur le trajet ainsi que des aiguillages et des balisages. « Il y a peu de risque de s'égarer de plus, un poste de secours mobile sera aussi là » dixit Nary Ratianarivo, de la « Croix-Rouge malagasy ».

Le programme

Dimanche 8 avril 2018 au Stade Alarobia:

05h00 : ouverture du parc fermé Stade Alarobia.

05h30 à 06h30 : enregistrement des dossards « Manani-bohitra ».

06h45 : Dernières recommandations aux coureurs par le Directeur de course.

07h00 : Départ du « Manani-bohitra ».

07h30 à 08h30 : Enregistrement des dossards Semi « Manani-bohitra » .

08h45 : Dernières recommandations aux coureurs par le Directeur de course.

09h00 : Départ du Semi « Manani-bohitra ».

Dimanche 8 avril 2018 à Ambohimanga:

07h30 à 08h30 : Enregistrement des dossards Fun Run 10 km

08h45 : Dernières recommandations aux coureurs par le Directeur de course.

09h00 : Départ du Fun Run 10 km

Balade4 km à Ambohimanga

11h15 : Dernières recommandations aux coureurs par le Directeur de course.

11h30 : départ de la Balade 4 km.

14h00 : Clôture des courses.

14h15 : Remise des récompenses.