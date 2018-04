Madagascar: Gouvernance communautaire durable - Une journée de réflexion, ce jour à l'Académie malgache

« La Gouvernance communautaire durable basée sur le Fokonolona à Madagascar ». Tel est le thème de la journée spéciale qui se tient ce jour à l'Académie malgache.

Cette rencontre de concertation est organisée dans le cadre de la célébration des 25 ans de collaboration de « Global Environnemnet Facility-Small Grants Program » et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). « Avec ce thème, cette journée constituera un cadre de réflexion scientifique et programmatique sur la gouvernance communautaire durable à Madagascar. Les approches et les leçons tirées des projets seront positivement discutées avec la communauté scientifique », ont indiqué les organisateurs de l'événement.

En effet, les interventions des différents partenaires tourneront autour de quatre principaux axes de la gouvernance communautaire durable. Il s'agit, notamment, de la conservation des ressources naturelles; de la gestion de l'espace foncier ; des subsistances et conditions de vie ; et enfin de l'intégration sociale inclusive.

Gouvernance. Pour le premier axe portant sur la conservation des ressources naturelles, les intervenants aborderont les processus de gouvernance, les structures d'autonomisation des communautés, et la mise en œuvre pratique des conventions ratifiées. Ensuite, en matière de gestion de l'espace foncier, les interventions concerneront l'interrelation entre identité culturelle et développement harmonieux à travers l'approche paysage concertée et l'assurance de la résilience communautaire par la sécurisation foncière.

En ce qui concerne les subsistances et les conditions de vie, les discussions seront axées sur le renforcement de la dignité humaine par les droits fondamentaux, l'évaluation conjointe des sources d'autofinancement promouvant l'autonomie et la durabilité. Et enfin pour l'intégration sociale inclusive, les questions liées à la préservation et la promotion de la redevabilité envers « l'Humain, la Terre, la Langue, l'Histoire », la facilitation du transfert intergénérationnel, la facilitation de l'inclusion sociale et la constitution des fondements du dialogue communautaire, seront au centre des débats.