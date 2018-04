Madagascar: « Green Revolution » - Salon consacré à l'environnement, l'énergie renouvelable et la bio-écologie

C'est une première. Un salon entièrement consacré à l'environnement, l'énergie renouvelable et la bio-écologie. C'est ce qui sera proposé au public et à divers acteurs œuvrant dans ces domaines, les 27, 28 et 29 avril 2018 au jardin de l'Infinithé Ivandry.

Il s'agira de réunir les entités partageant les mêmes convictions sur la nécessité de limiter voire mettre un cran d'arrêt à sa dégradation et prêtes à agir dans ce sens. « Ce salon consiste à favoriser les échanges afin de promouvoir les différentes filières des énergies renouvelables, des sous secteurs de l'environnement et de la bio-écologie », explique alors l'agence organisatrice de l'événement.

Ainsi, les visiteurs auront la possibilité de découvrir sur un même site une trentaine de stands d'exposition et de vente, ainsi qu'un espace dédié aux startups ; des conférences et ateliers, des animations et jeu grandeur nature. Et pour joindre les actes aux paroles, l'équipe organisatrice du salon mettra en pratique des éco-gestes dont notamment le tri de tous les déchets du salon afin de les recycler. Elle plantera, par ailleurs, des arbres correspondant au nombre de visiteurs du salon : une entrée, un arbre !