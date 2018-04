Madagascar: Conjoncture - Dama lance un appel au calme

Pour ce chanteur engagé, de telles prises de décision foulent aux pieds les valeurs malgaches. Et lui d'enchaîner que bon nombre de Malgaches n'auront pas ainsi la chance d'aller aux urnes et que l'adoption de ces lois aura un impact négatif sur le choix du peuple. « Ces pratiques ont emmené les gens à se détourner de la politique », a-t-il soutenu. De ce fait, Dama lance un appel au calme pour temporiser la situation et ce, afin d'éviter qu'« il y ait de nouveau des troubles dans le pays», a-t-il indiqué. Ce sociologue de formation de déplorer également que « le peuple est l'otage de la politique ».

Face à la situation qui prévaut dans le pays, Rasolofondraosolo Zafimahaleo, plus connu sous le nom de Dama, ne voudrait pas garder le silence. «Je crains avoir eu raison lorsque j'ai apporté mes points de vue concernant l'adoption des lois électorales à l'Assemblée nationale, et ce, en tenant compte de l'évolution de la situation actuelle».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.