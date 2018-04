Madagascar: Football / Barea - Nicolas Dupuis au Cosafa ?

Incroyable, mais hélas vrai, l'appétit boulimique de Nicolas Dupuis est tel qu'il veut aujourd'hui diriger les Barea au Cosafa Cup pourtant réservé aux joueurs locaux.

Ces mêmes locaux qu'il ignore superbement au point de n'aligner que le seul joueur de la CNaPS, Toby, qu'il avait d'ailleurs mis sur la touche contre le Kosovo dans le dessein de miser sur Deba Kely logiquement hors du coup, car il est meilleur dans l'axe.

Développement. La fédération va-t-elle se laisser faire et confier à Nicolas Dupuis cette sélection pour le Cosafa Cup alors qu'on savait que le Français a déjà ses préférences et qu'à valeur égale, il choisirait Ibrahima Dabo contre le portier de la CNaPS Sport, Ando.

Si tel est le cas, il s'agit ni plus ni moins que de laisser de côté le développement du football à Madagascar, car les locaux n'auront plus grand-chose à espérer.

Le Cosafa Cup est pourtant une initiative visant à mieux préparer les locaux tout comme la CHAN et qu'à ce titre, un entraîneur du terroir serait mieux indiqué pour diriger la sélection nationale, dans le sens le plus profond du terme qui plus est.

Nicolas Dupuis ferait mieux de trouver la solution aux Barea... expa, car jusqu'à preuve du contraire, cette défaite face au Kosovo met à nu une mauvaise organisation et qu'il va falloir faire le ménage pour avoir un collectif capable de se qualifier pour la CAN 2019.

Des défenseurs en trop. Sur ce chapitre en effet, on ne comprend pas cette présence massive des joueurs à vocation défensive avec notamment Thomas Fontaine, Jérôme Mombris, Bapasy, Mamy Gervais, Toby, Deba Kely, Dada, Marco Ilaimaharitra, Sedera, Zotsara, Dimitri Caloin et Abel Anicet.

Soit 12 joueurs pour six places dans une disposition de 4-2-3-1. C'est beaucoup trop. Car cela réduirait la marge pour mettre en place une option offensive déjà handicapée par la forme de Faneva Ima qui subit les effets de son manque de temps de jeu au Havre AC. Il manquait aussi Carolus pour créer cette petite étincelle à même de percer la défense adverse tandis que Voavy Paulin agit par à coups. Et on rejoint l'idée de Maurice Andriamandranto, l'entraîneur malgache le plus capé, quand il estime que les Réunionnais Gladison et Fabrice ont leur place aux Barea, ne serait-ce qu'en qualité de joker. Et pour rester à La Réunion, on nous signale que Dina ou Ando Manoelantsoa dans un rôle de numéro 10 et François ont retrouvé leurs jambes de 20 ans. Ce qui ne serait pas négligeable.

Les cinq Réunionnais sus cités seront en tout cas utiles au Cosafa, s'ils ont le droit d'y participer, pour faire parler leur expérience. L'idéal en fait, sauf si la FMF décide de confier l'opération à Nicolas Dupuis qui ne connaît rien sur la valeur des locaux. Une raison suffisante pour lui débouter sa demande.