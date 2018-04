Madagascar: L'inquiétude de la Communauté internationale

Ce qui est grave, c'est qu'un véritable ressentiment est en train de s'installer. Cet état d'esprit est en train de gagner de plus en plus de citoyens. C'est cela que la délégation de la SADC a constaté. Elle a donc certainement pris la mesure de la situation après avoir recueilli les avis de tous les acteurs politiques. Elle a ainsi signifié les préoccupations de la communauté internationale qui voudrait voir des élections crédibles et sans contestation. Elle se gardera bien sûr de s'ingérer directement dans les affaires intérieures de la Grande Ile, mais ses remarques auront un certain poids et devraient influer sur les événements à venir. Personne ne souhaite revivre ces crises qui ont jalonné l'histoire de notre pays. L'espoir de voir la raison s'imposer n'est pas vain.

L'atmosphère politique s'est brusquement tendue après le vote des lois électorales à l'Assemblée. Le déroulement des événements a été rapporté par les médias nationaux et internationaux. Les observateurs n'ont pas caché leur crainte de voir une nouvelle crise s'installer après le clash qui a eu lieu lors de cette séance au parlement. Alors qu'auparavant, ce genre d'incident était très vite oublié, il a cette fois-ci provoqué la réaction vigoureuse d'une opposition décidée à ne pas se laisser faire. Les accusations portées par ces députés ont eu un certain écho auprès d'une opinion assez remontée contre l'institution parlementaire.

