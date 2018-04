Madagascar: Financement pour les pauvres - Pour une rentabilisation de la micro finance du logement

L'amélioration du logement nécessite encore de gros efforts pour Madagascar.

Près de deux tiers des logements à Antananarivo sont constitués de bidonvilles. Ce chiffre grimpe à cause de l'exode rural et des difficultés de financement des constructions pour le logement, selon l'ONG « Habitat for Humanity ».

La micro finance du logement peut être bénéfique pour les pauvres et les institutions financières. C'est ce qu'a démontré une étude menée par « Habitat for Humanity », sur six ans auprès de 47 ménages, en Afrique Subsaharienne. D'après les résultats de cette étude, la micro finance du logement peut et devrait devenir une offre majeure pour les institutions financières en Afrique subsaharienne, car elles répondent à la croissance du besoin en logement dans la région, en particulier chez les pauvres. Les résultats de l'étude de cas ont été publiés hier dans un rapport intitulé « Construire l'analyse de rentabilisation de la micro finance du logement en Afrique subsaharienne ». Celui-ci s'appuie sur un projet mené sur six ans. « Jusqu'à présent, le projet a touché plus de 47 000 ménages et mobilisé plus de 43 millions de dollars US en capital pour bénéficier à plus de 237 000 personnes », ont indiqué ses promoteurs.

Solutions. Les résultats de l'étude soutiennent que la micro finance du logement, de petits prêts non garantis par des hypothèques à court terme, peut devenir une offre majeure sur le marché pour répondre aux besoins croissants en matière de logement dans la région, aux modes de construction et aux réalités foncières des ménages à faible revenu. Dans le monde, on estime que 1,6 milliard de personnes vivent dans des logements insalubres. A Madagascar, le dernier rapport des Nations Unies indique que 72% de la Capitale est constitué de bidonvilles. Ce chiffre grimpe, d'autant plus que le monde s'urbanise et que les gens migrent vers les villes pour des opportunités économiques. Dans la région subsaharienne, 99% des personnes n'ont pas accès au financement formel - crédit, épargne, hypothèque - qui leur permet de commencer à construire ou à améliorer leur logement. Traditionnellement, ils construisent des maisons progressivement au fur et à mesure que leurs ressources le permettent. Les maisons construites par des promoteurs et financées par des banques sont rares en Afrique et desservent moins de 5% des ménages dans la plupart des pays. « Pour résoudre les problèmes de logement, il faudra investir massivement et la plupart de ces investissements devront provenir du secteur privé », a déclaré Patrick Kelley, vice-président du Centre Terwilliger d'« Habitat for Humanity ». D'après ses dires, les institutions financières de toutes sortes ont un rôle à jouer, en particulier celles qui sont déjà profondément ancrées dans les communautés et qui comprennent les personnes ayant des moyens de subsistance dans le secteur informel.