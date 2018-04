Madagascar: Simon Lee, un visionnaire doublé d'un philanthrope

La « persévérance, la clé du succès », voilà un thème audacieux, mais qui a tout de même trouvé son public le 24 mars dernier durant le salon « Asia Enjoy Madagascar ». C'était un « show » comme Simon Lee alias Stileex seul sait le faire.

Avec ce qu'il avait à dire, il a réussi à hypnotiser un peu plus de 400 auditeurs pendant un peu moins de deux heures. A la fin, il avait même dû préciser à son public que c'était terminé. C'était tout simplement incroyable !

Le numérique dans le sang. Ceux qui connaissent Stileex savent que cet entrepreneur est surtout spécialisé dans la commercialisation de produits numériques tels que les hébergements web, la création de site web ou de logiciel de gestion d'entreprise à travers ses entreprises comme Simafri, Atout Persona... Simon Lee a su percer un marché qui semble avoir énormément de potentiel malgré le scepticisme de son entourage au début. Le jeune homme ne le cache pas « Cela n'a pas été facile au début. Ce n'est toujours pas facile, mais de toute manière, la digitalisation est inévitable à Madagascar parce que le reste de l'Afrique est déjà à fond dedans. Si Madagascar veut s'aligner face à ses concurrents, c'est maintenant où jamais qu'il faut s'habituer aux outils numériques. Mais je crois que Madagascar a tout ce qu'il faut. Cela prendra peut-être quelques années, mais une révolution est en marche en ce moment même. Je le pense vraiment. »

L'argent, un moyen pas une fin. Voilà une expression que Simon Lee affectionne tout particulièrement. C'est un homme qui se considère comme chanceux comme le prouve d'ailleurs son histoire qu'il a mise en ligne sur le site de son ONG, « Stileex Numafri ». Cette ONG, d'ailleurs, a une activité diamétralement opposée à ses autres entreprises parce qu'elle tente de distribuer gratuitement les produits qu'il crée et qu'il vend normalement dans toutes ses entreprises. Et pour aller encore plus loin, il ne se limite même pas à Madagascar : il a pu offrir des services à des personnes vivant dans d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ou encore Maurice, etc.

« Bien évidemment, nous n'avons pas encore la capacité de donner cela à tout le monde. Nous avons des quantités limitées et nous avons des quotas mensuels que nous ne pouvons pas encore dépasser malheureusement. En ce moment, nous privilégions énormément les universités, ainsi que les entrepreneurs et les ateliers d'incubation de start-up par exemple. Je pense que ce sont surtout ces personnes qui en ont le plus besoin. Comme je l'ai dit précédemment, il est impératif que Madagascar rattrape au plus vite son retard numérique et pour les étudiants, c'est le moment idéal pour se familiariser avec les outils numériques comme les sites web ou bien les logiciels de gestion pour qu'ils ne soient pas désavantagés par rapport aux autres, une fois qu'ils entreront dans la vie active, qu'ils créent leurs propres entreprises ou bien qu'ils travaillent en tant qu'employés. Avec Openflex et Numafri, notre ONG a la possibilité d'aider ces personnes. Et j'espère sincèrement que d'autres entreprises viendront nous rejoindre pour que nous puissions offrir encore plus de services. »

Le développement personnel : un sujet qui intéresse les Malgaches. Le premier surpris par ce constat, c'est Simon Lee lui-même. L'idée de faire des formations-conférences lui était venue quand un certain nombre de lecteurs lui ont demandé sur son blog s'il pouvait leur donner quelques conseils. La demande a été telle qu'il avait décidé de faire une première formation-conférence en 2017. Bien qu'elle soit payante, 350 personnes ont quand même répondu présentes. Pour en revenir à sa deuxième formation, avec l'appui de son ONG, cela s'esttenu gratuitement. L'éloignement n'y fit rien, puisqu'elle s'était déroulée au parc d'exposition de la Zone Forello Tanjombato. Des centaines de personnes sont venues entendre ce qu'il avait à dire sur la persévérance et pour grappiller aussi quelques conseils sur la clé de son succès. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait été généreux sur le sujet surtout avec sa méthodologie basée sur cinq points importants : Ne pas se laisser abattre par les problèmes, s'entourer de bonnes personnes, rester toujours en mouvement, il faut savoir travailler avec passion et le plus important n'est pas d'avoir de l'argent, mais d'atteindre ses objectifs.