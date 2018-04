Madagascar: Dr Sabir Ratovonasy - «Trouver du travail est une chose, trouver un décent en est une autre»

interview

Si les emplois sont rares, ceux décents le sont encore plus.

Les faits sont têtus. En plus de ne pas bénéficier de formation professionnelle adéquate, les jeunes malgaches s'ils parviennent à trouver du travail, ne disposent pas d'un emploi décent. Une situation que les responsables de l'INFor, à commencer par le directeur le Dr Sabir Ratovonasy, déplorent. «J'ai été écoeuré de voir que des jeunes qui ont bénéficié de formation professionnelle dans le cadre d'un partenariat entre l'INFor ou Institut National de formation des Formateurs et d'autres acteurs n'ont pas pu trouver un travail décent.» a fait savoir le Dr Sabir Ratovonasy. Avant d'ajouter que «le fait qu'ils (environ 12 000 jeunes déscolarisés) ont pu trouver un travail est déjà une étape importante pour l'institut». En effet, trouver un emploi n'est pas chose facile pour les jeunes malgaches. La situation est d'autant plus difficile pour ceux qui n'ont pas bénéficié de formation professionnelle ou de cursus universitaire. Outre l'inadéquation emploi-travail, les profils recherchés par les entreprises en sont pour quelque chose.

Bilan positif. Outre les formations professionnelles aux bénéfices des jeunes déscolarisés issus des zones rurales et urbaines, l'INFor a également pu former 2 300 enseignants oeuvrant dans différents domaines. Entre autres, 25 méthodologies dont 14 conseillers en ingénierie approche par Compétence, 25 formateurs de formateurs en Introduction en entrepreneuriat et 25 autres formateurs de formateurs en andragogie et pédagogie professionnelle. Il convient de noter que la formation des enseignants revêt une importance capitale dans l'augmentation du taux de résultat lors des examens du baccalauréat. Ce que Sabir Ratovonasy rappelle:« Si les enseignants ont eu des formations de qualité, ils transmettent facilement leurs connaissances aux apprenants. Il faut donner aux enseignants la place qu'ils méritent». La résolution de la crise de l'emploi que traverse le pays actuellement nécessite la prise de responsabilité de tout un chacun. Madagascar qui est composé majoritairement de jeunes ne peut se développer que si les jeunes en question ne peuvent vivre décemment.