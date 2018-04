Madagascar: Rencontres nationales sportives - Quand le football fait le buzz !

Les plus importantes Rencontres Nationales Sportives des originaires et amis de Madagascar en Europe ont-elles toujours les mêmes valeurs pour ceux qui y vont ? La réponse est Oui, car ils y vont déjà. Et surtout, c'est la devise qui est en jeu « Firahalahiana vao fifaninanana ». Malgré le fait que certaines prestations gratuites auparavant soient devenues payantes et les comportements anti-sportifs de certaines équipes de football.

Au football, le CEN ou Comité Exécutif National, organisateur de la RNS a nommé la commission avec Raharijaona Solonirina (Jaona), ancien international malgache, membre des Scorpions 1999-2011, Justin Randriatsoaray que tout le monde connaît sous le surnom de Plâtre, ancien joueur de l'AS Saint-Michel et Ratre Ando, ancien joueur de CNAPS. Mais ils ont été dépassés. Car la demi-finale qui a vu la confrontation de Espoir Gasy, futur champion et de l'équipe de Lyon a failli dégénérer. L'échauffourée du jour ? Christian Kely, arbitre du match de football a été bousculé. Lorsque les organisateurs ont voulu s'interposer, ils ont eux-mêmes reçu des coups et même Plâtre l'ancien fut mis à terre.

Le public a alors envahi le terrain pour contrer les fautifs ! Une vidéo amateur a fait le tour des réseaux sociaux, créant le buzz. L'équipe fautive selon les RNS quant à elle a fait l'objet de plusieurs réclamations et réserves depuis quelques RNS, en particulier pour suspicion de fausse déclaration quant à l'origine malgache de plusieurs joueurs et surtout le comportement non sportif d'un de leurs membres qui aurait écrit au maire de Lyon pour tenter d'y empêcher le déroulement des RNS.