Cote d'Ivoire: Métrologie - 308 instruments de mesure non conforme ont été détruits en 2017

Pour 2018, le responsable du commerce veut plus de performance.

Des instruments de qualité pour une transaction transparente. C'est ce que souhaite le ministre du Commerce de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrasouba, qui a officiellement lancé, le jeudi 5 avril, à Abidjan-Marcory, la campagne nationale 2018 de vérification périodique des instruments de mesure.

Selon le ministre, « en 2017, ce sont 138.247 instruments de mesure (toute catégorie confondue) qui ont fait l'objet de contrôle contre 108.932 en 2016, soit une hausse de 29,91%. 308 instruments ont été jugés non conformes en 2017, ont été retirés du marché et détruits».

Pour 2018, le responsable du commerce veut plus de performance. « Avec le nouveau code de consommation et l'émergence d'une nouvelle classe de consommateur, nous avons des personnes plus averties et qui sont plus sensibles à la qualité », a prévenu le ministre. C'est par ailleurs pour cette raison qu'ils invitent les différents corps qui utilisent les instruments de mesure à miser sur la fiabilité et la transparence pour les différentes transactions. Ce, afin que le consommateur puisse payer le juste prix.

« La Métrologie, science par excellence de la mesure, est partout présente dans nos vies. Qu'il s'agisse de notre santé, de notre alimentation, de notre environnement, de notre communication, des échanges que nous avons au quotidien dans les commerces, les centres de santé, les pharmacies, les réceptifs hôteliers, les entreprises, les garages, les stations-services, sur les routes, partout où les échanges sont impactés par la mesure, la métrologie est présente », a fait remarquer Souleymane Diarrassouba.

Pour cette phase de lancement, c'est l'entreprise Crown Siem (spécialisée dans l'emballage métallique), sise à Marcory zone 3 qui a accueilli le ministre et sa délégation, accompagnés d'autres institutions privées (l'Union générale des entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'Ordre des Pharmaciens, l'Union des Pharmaciens Privés de Côte etc). Pour le ministère, l'implication de ces différentes institutions « devrait constituer des bases fortes pour la formulation de décisions consensuelles et améliorer l'adhésion de tous au contrôle métrologique ».

Après la visite de l'entreprise Crown Siem, le ministère du commerce, représenté cette fois par le directeur de cabinet (Narcisse Sepy Yessoh) s'est rendu au supermarché Cap nord (Cocody Riviera) et la station Shell (en face de Cap Nord) dans le cadre de la surveillance des instruments de mesure.