Cote d'Ivoire: Mobilité urbaine dans la Sous-Région - Des réflexions pour une planification durable des transports publics de masse

Mobilité urbaine dans la Sous-Région : Des réflexions pour une planification durable des transports publics de masse

Un séminaire régional sur la mobilité urbaine dans les villes africaines s'est ouvert, hier, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, et prend fin aujourd'hui par une visite de terrain.

Mettre en place un système de transport public de masse intégré et multimodal, faire de l'Union africaine des transports publics (Uatp) une structure consultative de l'Union africaine pour les questions de mobilité dans les villes africaines, créer une autorité organisatrice des transports publics et procéder à la professionnalisation et l'organisation du secteur des transports terrestres publics.

Voilà quelques recommandations qui ont été portées par le président de l'Uatp, par ailleurs directeur général de la Sotra, Méïté Bouaké, à l'ouverture du séminaire régional pour la planification de la mobilité urbaine durable, hier, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ces recommandations, et bien autres, seront discutées au cours des assises qui prennent fin aujourd'hui par une visite de terrain. Plusieurs acteurs du secteur des transports prennent part au séminaire. A l'ouverture, étaient présents, entre autres, le secrétaire général et les présidents d'honneur de l'Union internationale des transports publics (Uitp) ainsi que les membres du comité exécutif l'Uatp. Mais également le ministre ivoirien des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, qui représentait son collègue des Transports, Amadou Koné, parrain de l'événement. Dépeignant le contexte urbain abidjanais en termes de mobilité, ce dernier a appelé à une action collective et efficace. « Aujourd'hui, les dysfonctionnements récurrents constatés dans les déplacements des biens et des personnes constituent un sérieux frein à la compétitivité des villes Africaines (... ) Nous devons travailler ensemble à ce que notre système de transport collectif contribue davantage à une meilleure qualité de vie des Abidjanais », a déclaré le ministre Amédée Kouakou. Aussi, a-t-il annoncé, sans beaucoup de détails, la création d'une autorité organisatrice qui sera chargée de gérer les transports publics en Côte d'Ivoire.

Le transport public d'Abidjan assure près de 90% des besoins de déplacement dans la métropole. D'autres statistiques données par Mohamed Mezghani, secrétaire général de l'Uitp, interpellent sur l'urgence d'agir. En effet, selon ses données, 60% de la population africaine vivra en ville d'ici à 2030, tandis qu'on projette que la population du continent doublera d'ici 2050. Ce qui aura pour conséquence directe l'accroissement du taux de motorisation, qui engendrera à son tour pas mal de nuisances (embouteillages, pollution, accidents de la circulation etc.). « Il est donc urgent de trouver des solutions. Seules des solutions de transport collectif à haute capacité permettront de répondre à cette demande », a-t-il suggéré, mettant en garde contre un développement plus poussé du transport informel si rien n'est fait pour le développement du transport public organisé.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle politique de développement des transports urbains, le gouvernement ivoirien a élaboré le Schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan (Sduga), afin de mieux répondre aux besoins de mobilité de la population abidjanaise. Ce schéma guidera le développement des transports abidjanais à l'horizon 2030. Et l'une des composantes du schéma est la promotion du transport de masse notamment le projet du Métro d'Abidjan dont les travaux ont été lancés en marge du Sommet Ue-Ua, le 30 novembre 2017, et le développement du transport lagunaire avec de nouvelles dessertes, accompagné de construction de nouvelles gares. Mais aussi par l'acquisition par la Sotra d'autobus neufs et l'introduction dans le parc auto de la société d'Etat d'autobus fonctionnant avec du gaz naturel ; ce qui contribuera à la réduction d'émission de gaz à effet de serre. La prochaine étape de la mise en œuvre du schéma sera l'élaboration du Plan de déplacement urbain.