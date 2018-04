Ile Maurice: Dans un hôtel à Trou-aux-Biches, un producteur bollywoodien accusé d'agression sexuelle

Les faits se seraient produits lors d'une tournée de prospection à Maurice. Le producteur bollywoodien Sandeep Singh est accusé par un mineur de nationalité suisse d'agression sexuelle. Les faits ont été relayés par la presse indienne, hier, jeudi 5 avril.

Selon le Times of India et DNAIndia, l'agression aurait eu lieu le jeudi 29 mars dans un hôtel à Trou-aux-Biches, entre 11 h 30 et 12 h 30. Sandeep Singh, qui a coproduit le long-métrage Sarbjit (les têtes d'affiche étaient Aishwarya Rai Bachchan et Randeep Hooda) et a aussi travaillé avec le réalisateur-producteur Sanjay Leela Bhansali, aurait entamé la conversation avec la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux sur la plage.

Par la suite, Sandeep Singh aurait invité le mineur à se rendre dans sa chambre portant le numéro 221. Et une fois sur place, l'homme aurait agressé sexuellement le mineur.

Le Times of India rapporte que le garçon a pu s'enfuir et a tout raconté à son père. Ce dernier aurait alerté l'équipe de sécurité de l'hôtel. Or, selon le Times of India, celle-ci «ne semblait guère intéressée». Et le lendemain, vendredi 30 mars, le producteur bollywoodien Sandeep Singh a quitté l'établissement hôtelier.

La veille de cette agression sexuelle alléguée, Sandeep Singh a rencontré le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, à son bureau.

Parmi les longs-métrages qu'a coproduits Sandeep Singh, on compte Mary Kom (Priyanka Chopra), Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela (Ranveer Singh et Deepika Padukone) ainsi que Rowdy Rathore (Akshay Kumar).