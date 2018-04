Cameroun: Sénatoriales 2018 - La razzia du RDPC

Dans le discours prononcé à l'ouverture de l'audience, le président du Conseil constitutionnel a tenu à saluer en ce scrutin, les avancées que ne cesse d'enregistrer le processus démocratique camerounais. « Il ressort des documents exploités et des débats menés contradictoirement aux diverses audiences, que le processus électoral s'est déroulé sur l'ensemble du pays dans la sérénité et le calme ».

Pour sa part, le SDF perd sept sièges d'élus et n'en totalise plus que sept. La seule région ayant ainsi échappé au RDPC est le Nord-Ouest où le SDF l'emporte avec 50,15% des suffrages contre 48,11% au RDPC. Il convient de signaler que la victoire du SDF ici s'est faite avec une différence de 21 voix.

Processus qui a très vite livré son verdict et d'où il ressort que des neuf formations politiques dont les listes ont été jugées recevables par le Conseil électoral d'Elections Cameroon, seules deux arrachent des sièges au Sénat. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et le Social Democratic Front (SDF). Une répétition de l'élection de 2013, serait-on tenté de dire. Sauf qu'ici, le RDPC améliore son score d'il y a cinq ans.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.