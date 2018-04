Afrique de l'Ouest: Sécurité dans le golfe de Guinée - L'impulsion attendue de la CEDEAO

L'institution de l'Afrique de l'ouest tient désormais les rênes de la Réunion annuelle des hauts responsables du Centre interrégional de coordination, dont la 2e assise s'est tenue hier à Yaoundé.

Il s'est engagé à prendre le pouvoir, à l'exercer et à faire rayonner le Centre interrégional de coordination (CIC) pour la mise en œuvre de la stratégie régionale de sûreté et de sécurité maritimes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'ouest.

Le général Francis Awagbè Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), a pris les rênes de la Réunion annuelle des hauts responsables (RAHR) du CIC.

Cette instance est, au plan politique, une entité chargée de l'orientation, du suivi et de l'évaluation de la coopération régionale mise en œuvre par le CIC. C'était à l'issue de la 2e session ordinaire du RAHR, tenue hier à Yaoundé, en présence de leurs excellences Ahmad Allam Mi, secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), président sortant, et de Mme Ukonga Florentina Adenike, secrétaire exécutive de la Commission du golfe de Guinée.

Les assises de Yaoundé, au-delà du changement à la tête de la présidence du RAHR, ont également porté sur l'examen et la validation du budget du CIC et l'évaluation du processus d'opérationnalisation du Comité, après sa création en juin 2013 et son inauguration le 11 septembre 2014.

Ainsi, le bilan dressé par le gouvernement camerounais, à travers le représentant du ministre des Relations extérieures, le directeur des Affaires d'Afrique au MINREX, Paul Batibonak, est encourageant.

Le CIC a accompli des progrès dans la mise en œuvre de la stratégie de sûreté et de sécurité dans le golfe de guinée. Mais, face à la persistance des menaces, il y a encore une réelle nécessité de renforcer ses actions et ses missions, et d'activer les structures opérationnelles du Centre.

Pour S.E Allam Mi, la mutualisation des moyens et la synergie d'actions entre les différents Etats membres ont permis au CIC d'effectuer un démarrage réussi. Des avancées notables ont été enregistrées dans le fonctionnement interne de l'institution basée à Yaoundé.

Ce qui, conséquemment, s'est traduit par une juste appréciation des menaces des pirates et des terroristes sur les eaux communes. Car, comme l'a souligné le SG de la CEEAC, le développement des activités commerciales sur le golfe de Guinée est encore faible à causes des menaces persistantes sur la zone.

Ce qui appelle à plus de mobilisation des ressources, notamment de la part des Etats de la sous-région, mais aussi des pays partenaires. C'est dans ce sens qu'il est prévu à Yaoundé, au mois de juin prochain, une conférence stratégique des bailleurs. C'est ce défi d'autonomie financière, d'efficacité et de montée en puissance du CIC que doit relever la CEDEAO.