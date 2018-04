Angola: Mise en évidence du talent des artistes plastiques angolais

Vingt pièces ethnographiques de la culture angolaise, notamment de la région de l'ancien Royaume du Kongo ont été présentées à cette exposition collective, organisée conjointement par l'Ambassade de l'Angola à Lisbonne et l'UCCLA, dans le but de répandre la culture angolaise.

Pour sa part, saluant la participation des artistes angolais, leur engagement et la qualité de leurs œuvres à cette exposition, le secrétaire-général de l'Union des Villes Capitales de Langue Portugaise (UCCLA), Victor Ramalho a affirmé que son organisation continuerait à travailler pour la divulgation de la culture angolaise et celle d'autres pays membres de l'Union.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de cet événement, l'attaché de presse a ajouté: "57 artistes plastiques angolais ont participé à cette exposition au cours de laquelle ils ont exposé 57 façons de montrer la fierté d'être Angolais, et 57 contributions à un dialogue ouvert entre diverses idées et manières d'envisager l'Angola et le monde".

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.