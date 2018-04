Sénégal: "Tekki Fii" pour assurer la formation et l'insertion de 12.000 jeunes

Dakar — Le programme "Développer l'emploi au Sénégal, Tekki Fii" financé à hauteur de 26 milliards FCFA par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique va appuyer la formation et l'insertion professionnelle de 12.000 jeunes, a appris l'APS.

Le programme "Développer l'emploi au Sénégal, Tekki Fii", lancé l'année dernière, va accompagner 250 entreprises dans leur développement et 12 000 jeunes dans leur projet de formation et d'insertion professionnelles, dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Saint-Louis, Podor, Tambacounda, Kédougou, et Matam, renseigne un document remis à la presse lors de la 3e Session du comité de pilotage du programme tenue jeudi à Dakar.

Le programme promeut l'emploi, en particulier des jeunes, via l'amélioration de l'offre (formation et insertion professionnelles) et le développement de la demande (mise à niveau des entreprises dans des secteurs à fort potentiel), lit-on dans le texte.

Les participants au 3ème comité de pilotage dont des fonctionnaires des ministères de l'Economie et du Commerce, de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal "ont présenté les résultats concrets du programme dans leurs domaines respectifs, près d'une année après le lancement officiel du Programme".

Le programme qui s'étale sur 4 ans aidera à "renforcer le tissu d'entreprises locales, élargir l'accès équitable à la formation professionnelle, accompagner les jeunes entrepreneurs vers l'accès au financement, informer sur les opportunités économiques au Sénégal".

Il a pour objectif "d'oeuvrer pour la stabilité et de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique" indique le document.