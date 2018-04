Afrique: Ligue Europa-OM - Boubacar Kamara garde espoir pour le match retour

Rarement titularisé, Boubacar Kamara profite ces derniers temps de l'absence des tauliers de la défense de l'Olympique pour se faire une place.

Ce jeudi, l'arrière franco-sénégalais était titulaire en défense centrale lors du déplacement de Marseille sur le terrain du RB Leipzig à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Et malgré une longue liste de blessés, les Phocéens ne se sont inclinés que sur le score de 1-0. Avant le match retour, Kamara, qui a été plutôt bon, se veut optimiste.

« On a de l'espoir, surtout qu'on jouera à domicile et qu'il y aura le retour de certains cadres. On va tout faire pour changer la donne », a-t-il déclaré en zone mixte après le match. « Je ne savais pas si j'allais jouer. Je me suis préparé comme je le fais d'habitude. J'étais serein, sérieux, et je ne me suis pas joué le match dans ma tête », a ajouté celui qui est considéré comme un joueur très prometteur du côté de l'OM.