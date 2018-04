Cote d'Ivoire: Coupe de la CAF - Le CR Belouizdad serein face à l'ASEC Mimosas

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

C'était comme un voyage vers l'inconnu pour les Belouizdadis, au moment d'affronter leurs deux premiers adversaires dans cette Coupe de la CAF, à savoir Les Onze Créateurs et le Nkana FC. Ce qui n'est pas le cas de l'ASEC Mimosas qui est un des clubs africains les mieux médiatisés. Les Jaune et Noir d'Abidjan sont en forme. Et les Belouizdadis le savent. Les Rouge et Blanc d'Alger sont conscients qu'ils ne rallient pas la capitale ivoirienne pour faire du tourisme au bord de la lagune Ebrié. Néanmoins, Rachid Taoussi et ses hommes sont animés d'une forte volonté de se qualifier à la phase de poules de la compétition.

Le tirage au sort des barrages de la Coupe de la CAF nous a réservé quelques belles affiches au programme, à l'image du choc entre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas et les Algériens du CR Belouizdad. L'acte I de la double confrontation entre le CRB et l'ASEC se déroule à Abidjan ce dimanche.

