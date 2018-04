Gabon: Entre le Gabon et le président de l'UNIFFAC, la guerre est ouverte

Qu'on se souvienne. Entre Pierre-Alain Mouguengui et Patrice-Edouard Ngaissona, ce n'est pas le grand amour. Les deux hommes étaient en concurrence en février dernier pour le poste de la zone centre au sein du Comité exécutif de la CAF. C'est l'ancien chef de guerre centrafricain qui l'a emporté mais son challenger n'a pas manqué de l'égratigner au passage sur son passé et aussi sur les moyens utilisés pour gagner, notamment l'aide du Congolais Constant Omari Selémani. « La Fegafoot condamne les agissements de M. patrice Ngaissona dont la réaction émotionnelle trouverait sans doute ses stigmates dans l'élection au Comité exécutif de la CAF qui l'a opposé à Pierre Alain Mouguengui« , soutient par ailleurs le communiqué.

Plus rien ne va entre le Gabon et l'UNIFFAC (Union des Fédérations de Football d'Afrique centrale) notamment son président Patrice Ngaissona. On vous l'apprenait hier. Le pays des panthères a été disqualifié de la Coupe des moins de 17 ans qui se tient actuellement au Cameroun pour n'avoir pas confirmé à temps sa participation.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.