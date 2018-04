Cote d'Ivoire: L'Emoi du jazz 2018 - La fusion jazz-zouglou en marche

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

Le festival fait non seulement la promotion de la destination Côte d'Ivoire et, au-delà des frontières, mais s'engage aussi pour la valorisation en Côte d'ivoire d'artistes africains peu connus localement et dont la notoriété ne se discute plus à l'étranger.

Ces orchestres ont obtenu leurs tickets pour la grand'messe du jazz dénommée « L'Emoi du jazz by Dez Gad » qui se déroulera du 30 avril au 5 mai à Abidjan et Grand-Bassam pour l'acte 8. Pour y arriver, il fallait interpréter sur un air jazzy le tube « Abidjan Farot » du groupe Espoir 2000.

"Balako", "DiejCrew", "Nuance" et "Black Band" sont les premiers finalistes de l'édition 2018 du concours jazz-zouglou au menu de la rencontre artistique jazz-zouglou initiée depuis 2 éditions dans le cadre de l'Moi du jazz By Dez Gad.

