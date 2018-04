Cote d'Ivoire: Coupe de la confédération (barrages) - Asec, Taoussi prépare un coup

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

Avant de poursuivre: « Je vous rappelle que ce match, on doit le jouer avec beaucoup d'envie si on veut vraiment espérer nous qualifier ». Des mots qui expriment clairement la volonté du coach du Chabab Belouizdad qui a fait de la qualification à la phase de poule de la Coupe de la Confédération l'objectif majeur du club. Il faut le rappeler le CR Belouizdad occupe, après 24 journées, la 10e place du championnat d'Algérie sur 16 équipes.

« Je sais très bien que l'Asec d'Abidjan est un très bon adversaire et selon les informations qu'on a pu avoir jusqu'alors, on pense qu'on est tombés sur un os. Malgré tous ces détails qui paraissent entièrement en sa faveur, on veut sortir un grand match. C'est notre ambition pour laquelle on va jouer. Et cette victoire qu'on a remportée face à l'Usma va beaucoup nous aider pour être costauds sur le plan psychologique », a déclaré le technicien marocain.

