Sénégal: Vente des médicaments - L'équation de l'accessibilité

Si la commercialisation obéit à un circuit officiel, la mise en circulation des médicaments, elle, se heurte à la problématique d'accessibilité et au déficit d'information. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a posé le débat au cours d'un déjeuner de presse avec les membres de l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd).

Face aux journalistes hier, jeudi 5 avril, le professeur Amadou Makhtar Dièye, directeur de la Pharmacie et du médicament (DPM), a donné des indications sur l'enregistrement du médicament au Sénégal et le circuit officiel pour leur commercialisation. Selon lui, «la première condition pour qu'un médicament puisse être vendu au Sénégal est qu'il dispose d'une Autorisation de mise sur le Marché (Amm)».

«Les laboratoires pharmaceutiques déposent un dossier au niveau de la direction de la Pharmacie et du médicament et payent une redevance au niveau du Trésor public. Tous les éléments permettant de montrer que la demande est formulée pour un médicament de qualité, efficace et sûr, est soumis à une analyse critique par un expert désigné par le ministre», précise le directeur devant les journalistes. Sur la vente des médicaments en ligne, M. Dièye annonce la mise sur pied d'un «comité de veille dans les jours à venir pour le contrôle, la provenance et la circulation des médicaments». Relevant que la problématique globale du médicament et son système de distribution, M. Dièye a souligné que «aucune spécialité pharmaceutique ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux si elle n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché ». Au cours des discussions, plusieurs intervenants ont souligné la problématique de l'accessibilité difficile des médicaments à un coût moindre.

Dans ce sillage, le ministre, Abdoulaye Diouf Sarr, a rappelé «la baisse des anticancéreux où le prix de l'insuline est le plus bas en Afrique, parce que fortement subventionné. Dans le cadre des maladies transmissibles, un effort extrêmement important est fait dans le paludisme, la tuberculose, le VIH/Sida et dans bien d'autres maladies».

Streptokinase : les instructions de Diouf Sarr

La pénurie dans les pharmacies sénégalaises de la Streptokinase, médicament bon marché dans le traitement des certaines maladies cardiaques, a été signalée par les intervenants. «C'est inadmissible !», déplore Abdoulaye Diouf Sarr qui a indiqué que «la disponibilité des médicaments est une obligation de résultat. Tout ce qui peut être fait, doit être fait, quitte à revoir les procédures. Aucune procédure ne justifie une rupture». Avant de poursuivre : «ce que je dis, c'est qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de rupture». En guise de réponse, la directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement a assuré que la Streptokinase sera bientôt disponible pour soulager les malades du cœur.