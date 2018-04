Sénégal: Contexte politique national tendu - L'AFP invite les acteurs à se ressaisir

Dans la note, l'Afp invite tous les Sénégalais, politiques comme apolitiques, à «un ressaisissement de qualité qui repose sur nos vertus communes, sur notre histoire et sur notre volonté non équivoque de renforcer la démocratie, de respecter les libertés politiques et individuelles sans jamais oublier que le génie de l'homme permet à celui-ci de vivre et de s'épanouir dans la tolérance mutuelle et dans la paix pour tous».

Dans une note parvenue à Sud quotidien hier, jeudi 5 avril, les camarades du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, non moins Secrétaire général de l'Afp, après avoir analysé un contexte politique marqué par «des excès de langage et de multiples formes de violence verbale», ont lancé un appel en direction des forces vives de la Nation.

