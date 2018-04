Sénégal: Programme dans les médias - La culture aux oubliettes

Au moment où les autres activités sont bien représentées dans les médias, la culture occupe une faible place. C'est le constat fait par les journalistes et animateurs d'émissions culturelles, Sada Kane et Alioune Diop entre autres. Même s'ils relèvent que certains médias essaient de s'orienter un peu vers la culture, ils doivent faire beaucoup plus d'effort pour valoriser la création.

Si ce n'est pas la politique, l'économie ou encore l'éducation et la santé, ce sont les faits de société qui font la Une des quotidiens d'informations. Quant aux radios et télévisions, quelques émissions culturelles font partie du programme même si parfois, la programmation est orientée vers le divertissement. Suffisant pour dire que dans les médias, la culture occupe très peu d'espace si elle n'est pas tout bonnement rangée aux oubliettes.

A part quelques journaux qui lui réservent un peu d'espace, la plupart négligent la culture. «La culture a une très petite place dans les médias, une place pratiquement inexistante et tout le monde le sait», a fait savoir le journaliste Sada Kane. Pour l'animateur de l'émission Impressions sur la 2STV, la politique et les divertissements ravissent la vedette dans les médias surtout audiovisuels.

«Ce qui est plus prisé, peut-être ce sont les émissions politiques, les émissions qui font le buzz et la présence des émissions de divertissement aussi qui cannibalisent tous les programmes», explique Sada Kane.

Le journaliste culturel Alioune Diop, quant à lui, pointe du doigt les journaux. «Le véritable problème se trouve au niveau des quotidiens. On n'a pas 4 pages de culture quotidiennement. Les créateurs contemporains sénégalais, africains souffrent de l'absence d'écriture dans les quotidiens», déplore Alioune Diop. Allant plus loin, le journaliste à la RSI dira : «on ne parle pas de la sortie d'un ouvrage littéraire, de la sortie d'un album encore moins de la sortie d'un film mais une fois qu'un scandale tourne autour de ces auteurs, de ces créateurs, ils font la Une de tous les journaux, c'est une malhonnêteté professionnelle, intellectuelle».

Il appelle ainsi les professionnels des médias à plus de respect envers les acteurs culturels. «Quand on ne veut pas parler d'art et de culture, il faut être cohérent quand il y'a un problème, il faut se taire aussi. Jusque là, on peut l'assimiler à un manque de respect. Je souhaite que cela n'aboutisse pas sur un mépris. J'ose croire que ce n'est pas un mépris vis-à-vis des créateurs contemporains », a indiqué Alioune Diop. Toutefois, à l'en croire, les radios et les télévisons tentent tant bien que mal à traiter de la culture. Ce qui lui fait dire « qu'il y'a un léger mieux au niveau des radios. Les radios ont des pages cultures, les télévisions aussi traitent des cultures sauf certaines qui pensent que culture égale musique, le mbalax ». Le journaliste culturel recommande dès lors les journalistes à «s'ouvrir aux autres courants d'art que ça soit musical, cinématographique, visuel ou littéraire».

Alioune Diop n'a pas aussi manqué de fustiger «la presse en ligne qui, au lieu de mettre culture, met people». «Ce qui est anormal !, tempête-t-il. On n'est pas people ! On est dans du concret» et «c'est une erreur qu'il faut rectifier», a relevé le journaliste qui a tenu à préciser que la culture est «bien représentée» à la Rsi (radio sénégalaise internationale).