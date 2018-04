Sénégal: Présidentielle 2018, entre parrainage au forceps et menace de 23 juin bis

Avis de la société civile - Entretiens croisés

Babacar Ba, coordonateur du forum du justiciable : «L'Etat doit surseoir au projet de loi et ouvrir un dialogue avec l'opposition»

Comment appréciez-vous la situation politique actuelle avec le forcing supposé du pouvoir sur le parrainage et la cristallisation de l'opposition qui menace d'un autre 23 juin, devant l'Assemblée nationale, le jour de l'examen de la loi sur le parrainage ?

«C'est une situation déplorable qu'il faut vraiment regretter surtout pour un pays comme le Senegal où quand même nous avons des acquis démocratiques sur plusieurs points. Vous savez, les modifications qui touchent notre charte fondamentale doivent faire l'objet d'un large consensus en ce sens que notre Constitution pose des principes fondamentaux qui concernent directement les citoyens. Donc, vous conviendrez avec moi que ces genres de modifications doivent faire l'objet de consensus et surtout quand elles concernent le processus électoral. Je pense que l'Exécutif doit surseoir au projet de loi en attendant d'ouvrir une discussion avec toutes les parties prenantes pour essayer de trouver des solutions afin de nous éviter de revivre les mauvais souvenirs du 23 juin. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le parrainage, seulement faudrait-il qu'il y ait un consensus sur les modalités et les mécanismes.

Ne risque-t-on pas d'assister à une détérioration de la paix civile avec ce bras de fer qui s'accentue de plus en plus ?

«Si ce bras de fer entre le gouvernement et l'opposition persiste, c'est sûr qu'on risque de mettre le pays dans le chaos. Ce qui s'était passé le 23 juin risque de se reproduire. Le forcing ne règle absolument rien ».

Quelles solutions seraient alors à envisager?

« La première solution est que l'Etat doit surseoir au projet de loi et ouvrir un dialogue avec l'opposition. L'opposition, également de son côté, doit suspendre toutes les manifestations qu'elle avait envisagé de faire. Il faudrait que chacune des parties puisse faire des concessions ».

Sadikh Niasse, secrétaire général, par intérim de la RADDHO : «Toute solution qui n'est pas consensuelle risque de générer des troubles»

Comment appréciez-vous la situation politique actuelle avec le forcing du pouvoir sur le parrainage et la cristallisation qui menace d'un autre 23 juin, devant l'Assemblée nationale, le jour de l'examen de la loi sur le parrainage ?

Au niveau de la Raddho, nous avons regretté l'absence de consensus sur cette question majeure qu'est le parrainage. Il y a des points de désaccord sur le processus électoral malgré les concertations qui ont eu lieu. La société civile avait même participé aux concertations mais on avait buté sur quelques points parmi lesquels le parrainage, le bulletin unique, la mise en place d'une autorité autonome indépendante pour pouvoir conduire le processus électoral. Sur ce, nous avons noté que cela est regrettable dans la mesure où on est à 11 mois des élections seulement et cela peut alimenter le contentieux pré-électoral. Cela nous inquiète dans la mesure où un contentieux pré-électoral aura des répercussions sur l'organisation des élections et même sur l'acceptation des résultats par toutes les parties prenantes. C'est pour cela que nous avons demandé à ce que la question du parrainage soit renvoyée à un comité d'experts au même titre que les autres questions qui n'ont pas encore trouvé un consensus, notamment le bulletin unique, la caution qui a été renvoyée à un comité qui va y réfléchir et faire des propositions. Nous appelons solennellement les parties à la retenue et à la concertation.

Ne risque-t-on pas d'assister à une détérioration de la paix civile avec ce bras de fer qui s'accentue de plus en plus ?

Bien sûr, c'est un risque que nous courrons, aujourd'hui à 11 mois des élections qu'il ait ce contentieux pré-électoral. Parce que ce contentieux pré-électoral augure une élection trouble. Cela ne contribue pas à apaiser le climat dans lequel doit se dérouler toute élection paisible, crédible et effectivement acceptée par tous. Il faudrait donc tomber d'accord sur les règles du jeu. Pour cela, il faut que l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des forces vives de la nation, que ce soit la société civile, les partis politiques, les candidats et les personnalités indépendantes discutent de cette question et trouvent une solution consensuelle. Cela vaut mieux que d'aller vers un bras de fer qui n'augure rien de bon à 11 mois des élections. Cela risque de nous amener des troubles durant les élections.

Quelles solutions préconisez-vous ?

« Toute solution passe par les négociations, il faut continuer le dialogue politique, il faut dialoguer entre acteurs, c'est ainsi que l'on pourra trouver les meilleures formules pour d'abord rationaliser les candidatures, pour rationaliser les ressources disponibles, pour l'organisation des élections... Toute solution qui n'est pas consensuelle risque d'amener des troubles. Déjà, cela n'augure rien de bon parce qu'une élection est basée sur la confiance mutuelle. Il faudrait renforcer cette confiance au système électoral, parvenir à faire l'audit du fichier, distribuer les cartes, travailler sur cela pour mettre à la disposition des citoyens, ceux qui se sont inscrits et les primo-inscrits, leurs cartes biométriques. Nous préconisons au niveau de la société civile, la nomination d'une personnalité indépendante autonome pour pouvoir conduire le processus électoral ».