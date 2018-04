Burkina Faso: Miss universités 2018 - 3 millions de F CFA pour la lauréate

Le Comité d'organisation de la 16e édition de Miss universités Burkina a animé, le jeudi 5 avril 2018 à Ouagadougou, un point de presse pour confirmer la tenue de l'évènement qui se tiendra le samedi 7 avril 2018 dans la salle des fêtes de Ouaga 2000.

« Jeunesse burkinabé et émigration », est le thème qui a été retenu pour la 16e édition de Miss universités Burkina (MUB), prévue pour le samedi 7 avril 2018 à la salle des fêtes de Ouaga 2000. L'information a été livrée aux hommes de médias, le jeudi 5 avril 2018 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse. Pour le directeur général de HONO Management (agence promotrice de Miss universités Burkina), Honoré Bambara, 20 candidates issues des villes de Ouahigouya (1), Koudougou (1), Bobo-Dioulasso (3) et Ouagadougou (15) ont été retenues pour la finale de cette 16e édition dudit évènement. Ces candidates, a-t-il poursuivi, seront appréciées par un jury composé de huit membres dont quatre femmes et quatre hommes. Parmi ces membres, figurent deux européens.

« La notation sera effectuée en fonction de plusieurs critères. Il s'agit, entre autres, de l'harmonie entre le poids et la taille (forme physique), le sourire, la beauté du visage, l'allure de la candidate », a précisé le directeur général de HONO Management. Les membres du jury, a confié Honoré Bambara, apprécieront ces candidates, à travers les notes qu'ils attribueront à la veille du concours (sur 20), le 1er tour (sur 40) dont 20 pour la tenue de jeune fille et 20 pour la tenue traditionnelle et le 2e tour sur 40 soit 20 pour le défilé simple et 20 pour le speech en rapport avec le thème. « Les 10 candidates ayant obtenues la meilleure note sur 60 seront déclarées admissibles pour le 2e tour.

A l'issue de ce 2e tour, 3 candidates ayant obtenues la meilleure note sur 100 seront déclarées Miss, 1ère Dauphine et 2ème Dauphine », a détaillé M. Bambara. En ce qui concerne les lots, il a indiqué que la Miss obtiendra 3 millions de F CFA, 1ère Dauphine 750 000 F CFA et 2ème Dauphine 500 000 F CFA et d'autres lots offerts par les partenaires. Quant à la Miss du public, elle sera élue par voting au 3362 sur la plateforme de HONO Management, en partenariat avec le réseau ONATEL. La cérémonie sera ponctuée également par un défilé de mode et une prestation d'artistes, notamment Habibou Sawadogo, Eunice Goula, Hawa Boussim, Malika la Slameuse et la Camerounaise Reniss.