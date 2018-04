Burkina Faso: Procès du putsch manqué - 12 accusés sans avocats, le jugement renvoyé au 9 mai prochain

Quant aux raisons invoquées par les avocats de la défense pour se retirer, Me Farama dit respecter leur position, tout en notant que « la bonne foi commande de se référer aux voies de recours, plutôt que de crier au non-droit chaque fois qu'une juridiction prend des décisions contraires aux positions que l'on défend ». Prenant rendez-vous pour le 9 mai prochain, il a espéré que les « pondérables » seront réglés et qu'on ira dans le fond du dossier, car le peuple attend de connaitre la vérité sur le dossier.

Au sortir de l'audience, Me Prosper Farama, avocat de la partie civile, a laissé entendre qu'il s'attendait à cette attitude des avocats de la défense. Pour lui, il s'agit d'une stratégie pour paralyser le procès et empêcher d'aller dans le fond du dossier. « Nous restons serein, car nous nous sommes persuadé que le procès aura lieu et qu'on saura qui a fait quoi », a-t-il toutefois assuré.

Dans la foulée, l'un des substituts du procureur, a noté que juridiquement, le déport d'un avocat commis d'office ne peut être fait, que s'il produit des justificatifs de son impossibilité matérielle de poursuivre le dossier. Alors qu'en l'espèce, Me Edasso Bayala, avocat commis d'office, s'est contenté de signifier son retrait du dossier au président du tribunal. Pas d'accusé sans avocat Le juge Seydou Ouédraogo est allé dans le sens de la réquisition du parquet militaire et a suspendu le procès pour au moins un moins, d'où le renvoi au 9 mai prochain, le temps de régler la question des avocats.

Au lieu d'assister au début des déballages avec l'entrée dans le fond du dossier du putsch du 16 septembre 2015, le public de la salle des banquets de Ouaga 2 000 a plutôt entendu le renvoi du procès au 9 mai prochain lors de l'audience du vendredi 6 avril 2018. Et pour cause, le tribunal militaire a reçu 14 lettres de déport des avocats de la défense. Dès l'ouverture de l'audience, le président de la juridiction, Seydou Ouédraogo a donné lecture de ces correspondances faisant cas du déport de leurs expéditeurs.

