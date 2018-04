Burkina Faso: Grève - Les agents des finances exigent la satisfaction de leur plate-forme

Les agents des services déconcentrés du ministère de l'Economie, des finances et du développement (MINEFID) de la région des Hauts-Bassins sont en grève de 48 heures à partir de ce jour 4 avril 2018. Ils exigent la satisfaction totale de leur plate-forme revendicative constituée en sept points.

La restauration des dotations en carburant de fonctionnement aux agents supprimés par arrêté N° 2017-541/MINEFID/CAB du 26 décembre 2017, la mise en œuvre intégrale des accords conclus entre les organisations syndicales et le gouvernement, le relogement des travailleurs du MINEFID dans le bâtiment R+4 du MINEFID, la résiliation des contrats de vérification et des importations avec des sociétés privées, le respect des engagements des autorités par la reconduction du check off au MINEFID unilatéralement suspendu, l'adoption du statut sécurisant pour tout le personnel du MINEFID, l'arrêt des réformes entreprises au sein du MINEFID sans l'adhésion des travailleurs sont les points de revendication de la coordination des syndicats des financiers.

Les agents ont déserté leurs bureaux et se sont retrouvés à la Direction des moyennes entreprises (DME) observant ainsi une grève de deux jours. Il faut dire que cette grève fait suite à l'échec de dialogue qui avait été instauré entre le ministre de l'économie et les syndicats. Le SG du syndicat des douaniers des Hauts-Bassins, Bernardin Dabiré se réjouit de la forte mobilisation des agents qui sont assis à l'intérieur et à l'extérieur de la DME. Selon lui, au vu de la plate-forme revendicative, cette grève ne valait pas la peine d'être menée. Cependant, force était de voir une négligence de la part de leurs supérieurs les obligeant à observer la grève. Si au-delà de deux jours, ils n'obtiennent pas gain de cause, la coordination appréciera de l'opportunité de la poursuite du mot d'ordre de grève.