Burkina Faso: Séminaire « environnement maritime et exploitation offshore des ressources pétrolières »

L'objectif principal de cette formation, à la fois juridique, technique et opérationnelle, consiste à renforcer les connaissances des responsables du secteur public comme du secteur privé pour prévenir les risques inhérents à toute activité économique. Les participants émanant des pays du golfe de Guinée se verront ainsi délivrer des éléments d'analyse leur permettant de mesurer les améliorations nécessaires à la prise en compte de ces risques, de se préparer à une participation active à une cellule de crise et pourront partager leurs expériences.

Pour la première fois depuis sa création en septembre 2015, l'ISMI aborde un thème majeur, caractéristique des Etats côtiers du golfe de Guinée. Au cœur du développement de l'économie bleue, l'industrie offshore et les pouvoirs publics composent pour un développement durable prenant en considération les risques de pollution et les réponses à ces mêmes risques.

ISE, en collaboration le CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux), et avec le concours de la compagnie canadienne CNR International, l'ISMI organise le séminaire « environnement maritime et exploitation offshore des ressources pétrolières ».

