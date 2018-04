Ethiopie: Les Ethiopiennes se régalent

Cinq matches éliminatoires de la CAN femmes Total 2018 étaient programmés mercredi 4 avril. Une équipe, l'Ethiopie, s'est mise en évidence face à une Libye qui n'a pas fait le poids.

Les Ethiopiennes ont donné un véritable cours de football à leurs adversaires libyennes au cours d'une rencontre disputée au Petro Sport Stadium du Caire. L'addition est lourde, 8 buts à 0, dont un triplé de Loza Abera (20', 23', 62') et un doublé de Rehima Zerga (5', 18'). Mirekat Feleke (33'), Bizuayehu Taddese (44') et Bethlelem Keflyalew (48') ont marqué les autres buts. L'entraîneur Salim Zereaye et Lucy (surnom de l'équipe féminine d'Ethiopie) peuvent dès à présent préparer le deuxième et dernier tour des éliminatoires où elles trouveront sur leur route soit le Sénégal, soit l'Algérie. Auparavant, le 10 avril, les Ethiopiennes auront croisé une seconde fois les Libyennes à Addis-Abeba.

Un pénalty transformé par Estelle Kokolo (40') suivi quelques instants plus tard d'un deuxième but d'Aolphine Dembele Aminata (44') a scellé la victoire des Congolaises sur les Centrafricaines lors du match aller disputé au Stade Alphonse Massamba Débat à Brazzaville. D'expérience, deux buts d'avance ne sont pas une marge suffisante pour aborder sereinement une seconde manche.

Les Lionnes du Sénégal, au Stade Alassane Djigo de Pikine, ont démarré pied au plancher leur rencontre avec les Algériennes. En huit minutes, elles avaient fait la différence par Mariama Diédhiou, sur pénalty (5'), puis par Marianne Diop (8'). La suite fut moins généreuse pour les protégées de Sidate Sarr. L'entraîneur sénégalais avait clairement défini son objectif avant le coup d'envoi, « marquer des buts et de ne pas en prendre ». Raté puisqu'il y aura ce but algérien à l'heure de jeu. Suspens maintenu pour les retrouvailles le 10 avril à Alger.

Au Kenyatta Stadium de Machakos (ville située à 60 km au sud-est de Nairobi), les Harambee Starlets ont remporté une courte victoire face aux Crested Cranes. Les Kenyanes ont dominé la situation mais ont eu beaucoup de mal à menacer une défense des Ougandaises très serrée. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lilian Adera (53'). Un résultat plutôt encourageant puisque lors des deux confrontations précédentes, leurs adversaires s'étaient, chaque fois, imposées par 4 à 0. Les deux équipes se retrouveront dimanche 8 avril au Philip Omondi Stadium de Kampala.

Les Twiga Stars de Tanzanie avait pris un bon départ devant les Shepolopolo zambiennes menant rapidement par 2 buts à 0, Shumai Abdallah frappant d'entrée (2'), suivie par Asha Rashid (22'). Mais un manque de concentration, très vraisemblablement, permettait à Barbra Banda (25') et aux Zambiennes de revenir dans le match. A peine la seconde période entamée, les joueuses d'Albert Kachinga égalisaient par Misozi Zulu (46'). Dans la minute suivante Asha Rashid redonnait l'avantage aux Twiga Stars (47'). Trente minutes plus tard Barbara Banda égalisait pour la deuxième fois. Fortes de leurs trois buts à l'extérieur, les Zambiennes bénéficieront d'un avantage certain quand elles accueilleront le match retour le 8 avril au Nkoloma Stadium de Lusaka.

Résultats

Sénégal - Algérie 2-1

Libye - Ethiopie 0-8

Congo - Centrafrique 2-0

Kenya - Ouganda 1-0

Tanzanie - Zambie 3-3