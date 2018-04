Sénégal: Génération Foot a tout à gagner

interview

Olivier Perrin, manager général de Génération Foot, s'apprête à accueillir la Renaissance de Berkane en match de barrage de la Coupe de la Confédération Total.

C'est avec la tenue d'outsider qu'il va conduire sa jeune troupe qui n'a pas la faveur des pronostics. A priori, le club sénégalais n'a donc rien à perdre face à son adversaire marocain, la Renaissance de Berkane. La rencontre de ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar permettra de préciser les ambitions des uns et des autres. Cafonline.com a posé trois questions à Olivier Perrin.

Comment avez-vous préparé ce match de barrage après votre élimination en Ligue des champions ?

« Comme tout match africain même si on est conscient qu'on aurait pu faire mieux faire contre le Horoya AC notamment lors de la manche aller à Conakry (1- 2). Nous avons commis des erreurs et maintenant, nous allons affronter la Renaissance de Berkane, une des meilleures formations de la compétition. Nous tiendrons le rôle d'outsiders et en jouant notre va-tout parce qu'en définitive il y a tout à gagner dans cette compétition ».

Comment faire face à cette équipe constellée d'internationaux ?

« Avec beaucoup de respect mais sans crainte. Nous allons comme d'habitude jouer avec ce qui est à notre disposition de jeunes footballeurs pétris de qualités mais qui pèchent au niveau expérience. Ce ne sera pas une partie de plaisir mais nous n'allons pas commencer à faire des calculs. Cela, nous ne savons pas le faire surtout que la manche aller a lieu chez nous. Ce sera face à une grande équipe avec des joueurs de très haut niveau mais nous avons l'habitude de jouer en mettant en avant nos qualités ».

Avez-vous pu récupérer vos blessés qui n'avaient pas pris part au match retour contre le Horoya AC ?

« Nous avons encore des joueurs à l'infirmerie. C'est vrai que ce sont des joueurs importants de notre effectif et dans l'équilibre du groupe. Mais il ne sert à rien de pleurer sur son sort. Cette coupe d'Afrique est une école et elle permettra aux joueurs de grandir. Mais pas seulement des dirigeants au staff technique, tout le monde est en train d'apprendre de ces matchs de très haut niveau. Cette expérience est inestimable. Nous sommes encore en course et nous ne ménagerons aucun effort pour aller au bout et intégrer la phase de groupes pour poursuivre l'apprentissage du très haut niveau ».