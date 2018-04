Sénégal: Amadou Ba, ancien champion de boxe thaï, meurt après une violente agression

[RIP] Nous adressons nos plus profondes condoléances à la famille, aux proches et amis de l'ancien Champion de France de Muay Thaï, Amadou Ba, sauvagement assassiné la nuit dernière. Que son âme de guerrier repose désormais en paix. pic.twitter.com/w5eax6Uoyy

L'agression d'Amadou Ba est-elle le résultat d'un accrochage entre véhicules ou un règlement de comptes ? Du côté de son club d'origine à Bonneuil, on écarte cette dernière hypothèse. « C'était un pilier de la section, un élève modèle, loin d'être un voyou », a témoigné auprès du Parisien son ancien préparateur physique Mamar Mahmoudi. « Il n'a jamais trempé dans des affaires de trafic. Il travaillait dur et s'était investi bénévolement auprès des jeunes », a-t-il aussi précisé.

