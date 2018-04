Nigeria/Algérie: Coupe de la CAF - L'USM Alger à Lagos pour la victoire

Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

On sent que les gars de Soustara sont déterminés à revenir de Lagos avec un résultat probant afin de prendre une sérieuse option pour la qualification pour la phase des poules de la Coupe de la CAF.

A la question de savoir si l'USMA a les moyens de gagner au Nigeria ? Voici la réponse de l'arrière latéral gauche des Rouge et Noir. « Bien sûr ! Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas fait tout ce voyage. Les deux équipes partent à chances égales, il ne faut pas nous sous-estimer. Nous avons des atouts à faire valoir. Nous avons l'expérience qu'il faut mais aussi le talent pour décrocher une victoire et si l'occasion se présentera c'est certain que nous ne la raterons pas. »

