Congo-Kinshasa: Tracy Mpati - Fin de saison pour le Belgo-Congolais

Gros coup d'arrêt pour Tracy Mpati au Sporting Lokeren.

Touché samedi lors de la victoire des siens contre Saint-Trond (1-0), en Play-Offs II, le belge d'origine congolaise (RDC), souffre d'une blessure au tendon d'Achille. Tracy Mpati ne rejouera pas avant plusieurs semaines. Le Belgo-Congolais est d'ores et déjà out pour le reste de la saison et probablement pour plus longtemps. Face à Saint-Trond, le latéral de Lokeren est sorti blesser et il devra passer par la case opération. Mpati, qui a porté les couleurs du WS Bruxelles, du Racing de Malines et de l'Union Saint-Gilloise, a joué 21 rencontres pour Lokeren lors de l'exercice actuel.