Seychelles: Les membres d'équipage de cabine d'Air Seychelles protestent contre des licenciements

Le ministre Loustau-Lalanne a déclaré que toutes les lois du travail établies ont été respectées durant le processus de réduction de la taille de l'entreprise et que tous les employés touchés recevront tous leurs droits et compensations

Le ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine, Maurice Loustau-Lalanne, a déclaré à l'Assemblée nationale la semaine dernière que «la force de travail sera réduite et 202 postes seront affectés. Ceux-ci comprendront 174 employés qui perdront leur emploi et 28 postes vacants qui ne seront pas pourvus. "

Un autre membre d'équipage de cabine, Merdy Stravens, a déclaré que «certains d'entre nous ont des enfants à nourrir et certains d'entre nous ont même des crédits à payer» et qu'il continuera à protester jusqu'à ce que le personnel obtienne un résultat positif.

La compagnie aérienne compte actuellement plus de 800 employés répartis dans 13 départements. Les membres d'équipage de cabine seront les plus touchés dans la réduction des effectifs. Seuls quatre départements de l'entreprise ne seront pas affectés, y compris la manutention au sol.

