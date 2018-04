Sénégal: Coupe du Monde Russie 2018 - Macky Sall exhorte les Lions à porter haut les couleurs du pays

Lors de son adresse à la nation le 3 avril, le président de la République a renouvelé tout son soutien à l'équipe nationale qui prendra part à la Coupe du monde « Russie 2018 » prévue du 14 juin au 15 juillet prochain. Macky Sall a ainsi exhorté les joueurs à porter haut les couleurs nationales lors de ce prestigieux rendez-vous du football.

La Coupe du monde Russie 2018 s'est invitée dans le discours à la nation prononcé par le président de la République ce mardi 3 avril. Et pour cause, le Sénégal fait partie des trente-deux nations qui seront à ce grand banquet mondial. Macky Sall, qui s'adressait à la jeunesse sénégalaise de manière générale, a profité de cette occasion pour booster le moral des troupes d'Aliou Cissé ; ces « Lions, partie intégrante de notre jeunesse, qui sont sur le chemin de Russie 2018 ». « Portez haut les couleurs nationales, dans la combativité et le fair-play. Nos vœux et prières vous accompagnent », a dit Macky Sall, premier supporter de l'équipe, qui leur a renouvelé tout son soutien.

Déjà, lors du séjour du trophée de la Coupe du monde au Sénégal les 11 et 12 mars dernier, le président de la République avait souhaité que l'équipe nationale fasse une très bonne compétition en Russie et ramène même le trophée. « Il ne faut pas se donner de limites, l'équipe est à même de rivaliser avec les autres grandes équipes du monde. L'Afrique doit gagner la Coupe du monde et le Sénégal doit ouvrir le bal », avait dit le président Sall, avant de préciser que la Coupe du monde était l'affaire de tout le peuple.

Le Sénégal qui dispute sa deuxième participation au mondial après celle de 2002 (Japon-Corée) entre en lice le 19 juin 2018 contre la Pologne, avant d'affronter le Japon le 24 juin et la Colombie le 28 juin.