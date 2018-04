Sénégal: L'élu d'opposition Barthélémy Dias jugé à Dakar

Les avocats de Barthélémy Dias enchaînent, ils sont près de dix, en mélangeant discours politique et cours de droit, démontent les arguments du procureur. Et plaident tous la relaxe immédiate de Barthélémy Dias.

C'est une conséquence directe de la condamnation de Khalifa Sall la semaine dernière. L'un de ses plus fidèles lieutenants, Barthélémy Dias, était ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, inculpé pour outrage à magistrat et appel à un attroupement suite à des propos virulents tenus dans des médias sénégalais il y a une semaine. Dès l'ouverture de l'audience, Barthélémy Dias a repris à son compte les arguments de Khalifa Sall. Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.